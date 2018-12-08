Rocket League’in yeni McLaren 570S Araba Paketi yayınlandı

McLaren 570S Car Pack şu anda Rocket League’in yer aldığı tüm platformlarda mevcut ve 9 TL karşılığında satın alınabilir. Paket sadece McLaren 570S Coupé’yi değil, aynı zamanda araca özel iki yeni Oyuncu Afişini de içeriyor.

Rocket League‘in yeni arabasına daha yakından iyi bakmak için yukarıdaki fragmanı izleyebilirsiniz. Ayrıca Psyonix küçük bir not olarak; McLaren 570S’in yeni DLC paketi ile gelen Tekerleklerin, başlıkların ve Antenlerin dışında diğer aksesuarlarla kullanılamayacağını belirtiyor. Muhtemelen bu, araba için yapılan lisans anlaşmasından kaynaklanıyor. (Psoyun.com)