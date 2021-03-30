Rocket League’de F1 ve NASCAR heyecanı

Twitter üzerinden paylaşılan fragmana göre oyuna 7 Nisan’da gelecek Sezon 3 ile birlikte F1 ve NASCAR arabaları da giriş yapacak.

Sezon 3 ile birlikte oyuncular daha çok haftalık göreve ulaşarak yükselebilecek. Yeni araç Tyranno ve DFH Stadium ismindeki harita da yeni sezonla birlikte oyuna gelecek içerikler arasında. En büyük heyecan yaratan şey ise Item Shop’a Sezon 3 ile birlikte Formula 1 ve NASCAR paketlerinin gelecek olması.

7 Nisan’dan önce konuyla ilgili daha detaylı açıklama gelmesi bekleniyor.