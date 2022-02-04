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Robson Reis sosyal medyadan Galatasaray'ı takibe aldı!

Aslan'ın transfer listesinde yer aldığı iddia edilen Robson Reis sosyal medyadan mesajı verdi... Santos'ta forma giyen 21 yaşındaki stoper, sosyal medya hesabından Galatasaray'ı ve Marcao'yu takibe aldı, Sarı-Kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı...

04 Şubat 2022, Cuma 20:52 Son Güncelleme:
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Robson Reis sosyal medyadan Galatasaray'ı takibe aldı!

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray 'ın listesinde yer aldığı iddia edilen Santos'lu Robson Reis'ten flaş hamle... 21 yaşındaki savunmacı kişisel sosyal medya hesabından Galatasaray'ı ve Marcao'yu takibe aldı.

Sambacı'nın hem Sarı-Kırmızılılar'ı hem de vatandaşı Marcao'yu takibe alması sosyal medyada 'transfer bitti' şeklinde yorumlandı. 

Brezilya basınında çıkan haberlerde Cim Bom'un genç savunmacı için Santos'a 1.5 milyon Dolar teklif ettiği ve anlaşmanın yakın olduğu belirtilmişti.

Reis geçen sezon 12 maça çıkmış ve performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. 21 yaşındaki oyuncu 1.96'lık boyu dolayısıyla hava toplarındaki üstünlüğüyle ön plana çıkıyor. 

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