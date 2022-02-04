Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray 'ın listesinde yer aldığı iddia edilen Santos'lu Robson Reis'ten flaş hamle... 21 yaşındaki savunmacı kişisel sosyal medya hesabından Galatasaray'ı ve Marcao'yu takibe aldı.

Sambacı'nın hem Sarı-Kırmızılılar'ı hem de vatandaşı Marcao'yu takibe alması sosyal medyada 'transfer bitti' şeklinde yorumlandı.

Brezilya basınında çıkan haberlerde Cim Bom'un genç savunmacı için Santos'a 1.5 milyon Dolar teklif ettiği ve anlaşmanın yakın olduğu belirtilmişti.

Reis geçen sezon 12 maça çıkmış ve performansıyla dikkatleri üzerine çekmişti. 21 yaşındaki oyuncu 1.96'lık boyu dolayısıyla hava toplarındaki üstünlüğüyle ön plana çıkıyor.







