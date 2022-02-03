Luyindama'nın takımdan ayrılmasının ardından bir stopere ihtiyacı olan Galatasaray , Santos forması giyen Robson Reis'i transfer gündemine aldı. 21 yaşındaki stoper Brezilya2nın köklü takımlarından Santos forması giyiyor.

Robson Reis kimdir, kaç yaşında?

Tam adı Robson Alves Reis olan genç oyuncu 21 May 2000 tarihinde Bahia eyaletinin üçüncü büyük şehri olan Vitoria da Conquista'da dünyaya geldi. Kariyerine VOCEM kulübünde başlayan Robson Reis Santos'un dikkatini çekerek Santos'un U20 takımında kiralık olarak forma giymeye başladı.

31 BİN EURO'YA SANTOS'A TRANSFER OLDU

Santos'un altyapısında yetişen 1.96 boyundaki 21'lik savunmacı, kariyerinde şu ana kadar 12 maça çıktı. 2020-21 sezonunda 3 maçta toplamda 188 dakika süre alan geç savunmacı skor katkısı yapamadı.