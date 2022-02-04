Ara transfer döneminde Inaki Pena, Bafetimbi Gomis, Erick Pulgar ve Semih Kaya'yı resmen kadrosuna katan Galatasaray 'ın Brezilya ekibi Santos forması giyen stoper Robson Reis'e kanca attığı yüksek sesle konuşuluyordu. Transfer döneminin son günlerine girilirken Brezilyalı oyuncunun Galatasaray'ı kişisel sosyal medya hesabından takip etmesi transfer iddialarını güçlendirdi. Genç oyuncu için 1.5 milyon Dolar'lık teklif yapıldığı, transfer için yabancı kontenjanında yer açılmasına çalışıldığı gelen haberler arasında.

Bu son dakika gelişmelerinin ardından Robson Reis'in kariyeri Sarı Kırmızılı ekip taraftarları tarafından merak konusu oldu. Robson Reis kimdir, mevkisi ne? Robson Reis kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? sorularının yanıtları haberimizde.

Robson Reis kimdir, mevkisi ne? Robson Reis kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

Tam adı Robson Alves Reis olan stoper oyuncusu, 21 Mayıs 2000'de Brezilyanın Vitoria da Conquista şehrinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinde başlayan Reis, Ocak 2020'de VOCEM'den ülkenin köklü ekiplerinden olan Santos'a kiralandı. Burada U20'de şans bulan genç oyuncunun bonservisi, Şubat 2021'de cüzi bir miktarla (30 bin dolar) alındı.

Geçtiğimiz sezon A takım kadrosuna dahil edilen gelecek vadeden oyuncu, Santos'ta 12 maçta süre alırken skor katkısı sağlayamadı. 1.96 boyunda olan Brezilyalı oyuncu, hava toplarındaki başarısı ve tekniği ile ön plana çıkıyor.

Stoperin yanı sıra defansif orta sahada da görev alanbilen Reis'in güncel piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 150 bin Euro.