Robot hoca sahada!

İngiltere 7. Lig takımlarından Wingate Finchley, futbol dünyasında bir ilke imzasını attı ve teknik ekibine robot bir hocayı getirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, yapay zekayla en iyi takımı oluşturabilmekiçin bazı maçlarda AI (Yapay Zeka) sisteminin kullanılacağı kaydedildi. Robot antrenör, ilk sınavını Whitehawk karşısında 9 Şubat’ta verecek. “AI” sistemi, bu maçın onbirini, dizilişini ve taktiğini belirleyecek.

Zamanla gelişecek...

Takımın teknik direktörü Dave Norman da girişime destek vererek, “Futbolun temeli, takımı yöneten insan da olsa yapay zeka da olsa aynı. Sistemin başarılı olabileceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı. Söz konusu robotun kendisine veri yüklendikçe, daha da gelişmesi ve kulübe daha büyük katkılar sağlaması bekleniyor.