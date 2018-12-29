Robinho’yu kadrosuna katarak yılın bombasını patlatan Başakşehir, şampiyonluk yolunda büyük bir adım atarken transferin gerçekleşme süreci büyük merak konusu oldu. Transferi ilk kez duyuran FANATİK, dev anlaşmanın detaylarına da ulaştı. Başakşehir’in; sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Robinho için ilk teklifi 500 bin Euro’ydu. Sivasspor deyim yerindeyse bu teklifi değerlendirmeye bile almadı. Ancak liderin önerisi Robinho’nun direkt olarak aklını çeldi.

2 milyon Euro’ya tamam

Başkan Mecnun Otyakmaz’la tatile çıkmadan önce bir görüşme yapan ve bu teklifi kendisi adına değerlendirmek istediğini ileten Brezilyalı yıldız, “Sivasspor’da çok güzel günler geçirdim. Bugüne kadar oynadığım takımlar arasında en etkilendiğim yerlerden biriydi. Çünkü Avrupa’da bile birçok takımda olmayan doğru bir organizasyon vardı. Ancak bu teklif benim için belki de kariyerimi en üst seviyede noktalamak adına son fırsat. Başakşehir’le şampiyonluk yaşamak, yeniden Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istiyorum. Lütfen beni anlayışla karşılayın” dedi. Bu gelişme üzerine Sivasspor da sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncudan kulüp menfaatleri doğrultusunda en yüksek bonservisi alma yoluna gitti ve İstanbul ekibine 2 milyon Euro’ya ‘Tamam’ dedi.

TRANSFERİ İLK FANATİK DUYURMUŞTU: