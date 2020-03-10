Medipol Başakşehir forması giyen 36 yaşındaki yıldız futbolcu Robinho, dans ettiği anlarla idmana damga vurdu. Eski kulübü Santosa döneceği iddia edilen Brezilyalı kanat forvet, bu sezon 17 maçta forma giydi ve skor anlamında bir katkı sağlayamadı.