Robinho'dan şov!
Medipol Başakşehir'in Brezilyalı yıldız futbolcusu Robinho, spor salonunda antrenman yaptıkları sırada açılan müziğin ritmine kendini kaptırdı ve ortaya eğlenceli görüntüler çıktı. Dans hünerlerini sergileyen Robinho'nun bu görüntüleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı!
Medipol Başakşehir forması giyen 36 yaşındaki yıldız futbolcu Robinho, dans ettiği anlarla idmana damga vurdu. Eski kulübü Santosa döneceği iddia edilen Brezilyalı kanat forvet, bu sezon 17 maçta forma giydi ve skor anlamında bir katkı sağlayamadı.