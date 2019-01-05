Spor Toto Süper Lig’de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, Türk asıllı Alman savunma oyuncusu Serdar Taşçı ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını resmen duyurdu. Manuel da Costa’yı Suudi Arabistan takımlarından El-Ittihad’a satan turuncu-lacivertli ekip, , bonservisini elinde bulunduran 31 yaşındaki Serdar Taşçı ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Medipol Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz tecrübeli defans oyuncusu Serdar Taşçı’yı transfer etti. Türk asıllı Alman futbolcu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı. Transferin kulübümüz ve Serdar Taşçı’ya hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılar diliyoruz" denildi.











