Sivasspor'un geçen sezonun devre arasında transfer ettiği, bu sezon ortaya koyduğu performansla da takımının çıkışında büyük etkisi olan Robinho, Sivas'ta çok mutlu olduğunu söyledi. Bu sezon 15 maçta bin 348 dakika forma giyen ve 6 gol 2 asist ile takımın en skorer ismi olan Robinho, pazar günü deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçı öncesi açıklamalarda bulundu. İstanbul'dan 3 puanla dönmek istediklerini belirten Brezilyalı yıldız, "Bizim için çok önemli bir maç, çok zor ama takımımızın mantalitesi şu an çok iyi. 3 puan almak için uğraşacağız" diye konuştu.

Son haftalarda sergilediği performansla ilgili de konuşan Robinho, "Benim mantalitem bu şekilde devam ediyor. Takıma gollerle, asistlerimle yardım etmek istiyorum. Performansım artarak devam edecek" ifadelerini kullandı.

"SİVAS'TA MUTLUYUM"

Transfer döneminin yaklaşması ile birlikte adı en çok duyulan isimlerin başında gelen Robinho, Sivas'ta mutlu olduğunu ve sözleşmesini uzatmak için Başkan Mecnun Otyakmaz ve Asbaşkan Erdal Sarılar'la görüştüğünü söyledi.

Robinho, "Burada çok mutluyum. Bu dönemler futbolda böyle şeylerin konuşulması normal. Ama başkanımla ve asbaşkanımla güzel konuşmalar, görüşmeler yapıyorum. Benim mantalitem ve şu anki fikrim Sivas. Burada çok mutluyum. Sanırım son karar burası olacak" diye konuştu.

Basın mensuplarının 'Sivas'ta kalacak mısın?' sorusuna ise Robinho 'İnşallah' diye cevap verdi.

Sivas (DHA)



