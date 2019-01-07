‘Robinho süper başladı’

İstanbul’da önceki gün Başkan Göksel Gümüşdağ’ın katıldığı törende 1.5 yıllık imzayı atan ve resmen Başakşehirli olan Robinho, dün Antalya kampında ilk idmanına çıktı. Brezilyalı dünya yıldızına hocası Abdullah Avcı da övgüler yağdırdı.

Avcı, “Robinho mevkisel olarak 2-3 yerde oynayabiliyor ve pozisyonları sonuçlandırmayı hayal ettirebiliyor. Onun için Robinho transferi gerçekleşti. Hem Robinho hem de biz bundan son derece mutluyuz. Bazen hayal edersin, bundan sonrasını oyuncunun performansı sahada belirler. Robinho enerjisi çok yüksek şekilde, süper başladı, umut ederim bu oyunlara da yansır” ifadelerini kullandı.