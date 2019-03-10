Devre arası transfer döneminde 2 milyon Euro bonservis bedeliyle Demir Grup Sivasspor'dan Medipol Başakşehir'e transfer olan Robinho, İstanbul ekibiyle şampiyonluğa doğru adım adım ilerliyor.

Turuncu-Lacivertli ekibe gelmesinin ardından Abdullah Avcı'nın sisteminde en uçta gezgin santrfor olarak görev alan 35 yaşındaki oyuncu, Başakşehir formasıyla 8 maçta 2 gol 2 asist kaydederken, bu sezon Süper Lig'de toplam 10 gole ulaştı.

Son olarak dün oynanan Fenerbahçe maçında takımının ilk golünü kaydeden Brezilyalı yıldız, ülkesinde yayınlanan bir programda dikkat çeken ifadeler kullandı.

2002 yılında Santos'ta oynarken birlikte şampiyonluklar kazandığı hocası Emerson Leao'nun konuk olduğu program için konuşan Robinho, ''Tekrar Leao ile konuşmak çok güzel. Ona çok şey borçluyum. Kariyerimde geldiğim noktada payı çok büyük. Şu anda Türkiye'de şampiyonluk mücadelesi veriyorum. Eğer bir gün Leao Santos'a dönerse, ben de orada olacağım'' diye konuştu.

Tolga Kaplan - fanatik.com.tr