Robinho futbola geri dönüyor: İki teklif

Brezilya futbolunun 'Yeni Pele' olarak lanse ettiği Robinho, 19 Temmuz 2020'de futbolu bırakmasına rağmen, yeniden dönüş için iki kulüpten teklif aldı.

Kariyerine ülkesinin Santos takımında başlayan yıldız oyuncu, 2005 yılında 24 milyon Euro karşılığında Real Madrid'e transfer oldu. İspanyol devinde üç sezon geçiren yıldız oyuncu, Real Madrid formasıyla sahaya çıktığı 137 maçta, 35 kez gol sevinci yaşarken, 28 kez de asist yaptı.





2008 yılında Real Madrid sürpriz bir kararla oyuncuyu 43 milyon Euro bedelli Manchester City'e sattı. İngiltere'de aradığını bulamayan Robinho, 2010 yılı nda kiralık olarak Santos'a döndü.

2010 yılında 21 milyon Euro bedelli Milan'a geçiş yapan Robinho, ardından sırasıyla, GZ Evergrande ve Atletico Mineiro formalarını giydi. 2018 yılında Sivasspor formasıyla Süper Lig 'e 'Merhaba' dedi.





2019 yılında 2 milyon Euro karşılığında ise 2 milyon Euro bedelli Başakşehir'e transfer oldu. Sivasspor formasıyla sahaya çıktığı 30 maçta 12 gol ve beş asistlik performans sergilerken, Başakşehir'de ise 43 maça çıkarak dört gol ve beş asist yapmayı başardı.

2020 yılında Santos'a dönerek futbola veda etti.





İKİ TEKLİF GELDİ

Futbolu bırakmasına rağmen Robinho'ya iki takım sözleşme teklif etti. Brezilyalı UOL'da yer alan habere göre, alt lig takımları Portuguesa Santista ve Brasiliense Robinho'yu futbola döndürmek istiyor.





Brezilyalı yıldızın da futbola geri dönmeye sıcak baktığı öğrenildi. Öte yandan Çin 2. Ligi'nden bir takım da Robinho'ya talip oldu, ancak 2013 yılında Milan'da oynarken tecavüz iddiasıyla dokuz yıl hapis cezası almıştı. Brezilya dışına çıkarsa tutuklanma ihtimali olabieceği için ülkesinin dışına çıkmak istemiyor.