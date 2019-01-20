Robinho: Çok mutluyum

Medipol Başakşehir'in yıldızı Robinho, Trabzonspor'u 4-2 yendikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.

20 Ocak 2019, Pazar 21:56
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Robinho: Çok mutluyum

Medipol Başakşehir'in yıldızı Robinho, Trabzonspor'u 4-2 yendikleri maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Brezilyalı futbolcu şöyle konuştu:

"Başakşehir çok büyük bir kulüp. Başakşehir'e karşı forma giydiğim ilk maçta çok beğenmiştim. Oyun karakterleri bana çok uygun o yüzden buraya geldiğim için çok mutluyum. Bana Türkiye kapısını açtığı için Sivasspor'a da çok teşekkür ediyorum. Bizim tek yapmamız gereken aynı mütevazilikle, bu şekilde çalışmaya devam etmek. Önümüzde daha 16 maç var, sonrasında amacımıza ulaşmış olacağız."

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