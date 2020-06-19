Robinho: Bizim bir hayalimiz var

Süper Lig'in 28. hafta maçında deplasmanda Ankaragücü'nü 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükselen Başakşehir'de oyuna sonradan giren Brezilyalı yıldız Robinho, takımına katkı yaptı. Brezilyalı futbolcu karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada "Bizim bir hayalimiz var; o da şampiyon olmak. Önemli bir galibiyet aldık, katkı verdiğim için mutluyum. Bu şekilde mücadele etmeye devam etmemiz lazım. Önümüzde zor maçlar var" ifadelerini kullandı

Robinho maçta durumu 1-1 yapan Aleksic'in golünden önce topu ceza sahasına getirip şutu çekmiş kaleciden seken topu takım arkadaşı tamamlayıp gol yapmıştı.



