Robinho: Biz galibiyeti sonuna kadar hak ettik

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir sahasında Fenerbahçe'yi 2-1'lik skorla mağlup etti. Başakşehir'in gollerini 19'uncu dakikada Robinho ve 84'üncü dakikada Napoleoni kaydederken, Fenerbahçe'nin tek golünü 73'üncü dakikada Soldado attı.

Mücadelenin ardından Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Robinho, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

İşte Brezilyalı futbolcunun maç sonu açıklamaları:

"Golü attığım için mutluyum, kazandığımız için çok daha mutluyum. Fenerbahçe mükemmel oyunculardan kurulu bir takım. Biz galibiyeti sonuna kadar hak ettik."

"Alınan 3 puan şampiyonluk yarışında çok önemliydi. Fenerbahçe'nin lig sıralamasında ne durumda olduğunun önemi yok, birçok takımdan puan aldılar. Bu nedenle kazanmamız çok önemliydi."

"En çok sevdiğim işi yapıyorum. Sivas'ta daha çok orta sahada oynuyordum. Burada en uçta oynuyorum. Sivas'ta olduğu gibi burada da elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum."