Ara transfer döneminin en flaş hamlesi kuşkusuz Başakşehir’in Sivasspor’dan Robinho’yu bonservisiyle transfer etmesi oldu. İstanbul ekibi 2 milyon Euro ödeyerek 33 yaşındaki yıldızı takıma kazandırıp zirve yolunda adeta dev bir adım atarken bir taraftan da belalısından kurtulmuş oldu. Neden mi? Fazla uzağa gitmeye gerek yok. Geçen sezonu hatırlayalım. Başakşehir, Galatasaray ve Fenerbahçe’yle amansız bir zirve mücadelesinde. 32. hafta Sivasspor’u konuk ediyor. İstanbul ekibi 10 kişi kalmasına rağmen Sivas’a karşı üstün. Ancak 46’da Samet Aybaba, Robinho’yu oyuna sokuyor, maçın da Başakşehir’in de kaderi değişiyor. Uzatma dakikalarında sahneye çıkan Brezilyalı yıldız vuruyor, Volkan kariyerinin en şanssız anlarından birini yaşıyor ve hatalı bir gol yiyiyor.

‘Bozduğunu düzelt’

Yani Abdullah Avcı’nın çok istediği şampiyonluk hayalleri de orada bitiyor. Şimdi ise yepyeni bir hikaye yazmak için aynı Robinho ve Başakşehir aynı yolculuğa beraber çıkıyor. Turuncu-Lacivertliler’in transfer görüşmeleri esnasında da bu hikayeyi koz olarak kullanarak Sambacı’ya espriyle, “Geçen sezon bozduğu işi bu sezon düzelteceksin” diyerek takıldığı da gelen haberler arasında.

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