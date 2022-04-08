İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ın gelecek sezon için Ajax'ı çalıştıran Hollandalı teknik direktör Erik Ten Hag'ı takımın başına getirmesi beklenirken, Hollandalı ismin yardımcılarının kim olacağı konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

Express'in aktardığı habere göre Manchester United'ın eski futbolcularından Robin van Persie'nin, Erik Ten Hag'ın yardımcı antrenörü olma teklifini kabul etmediği iddia edildi.

Hollanda ekiplerinden Feyenoord'un altyapısında yardımcı antrenörlük görevini yürüten Robin van Persie'nin kişisel faktörler nedeniyle, teklifi bir seçenek olarak görmediği aktarılanlar arasında yer aldı.

Ten Hag yeni ekip kurmak istiyor

İngiliz ekibinin başına geçecek olan Erik Ten Hag, Ajax'tan ayrıldıktan sonra yeni bir teknik kadro kurmak isterken, Hollandalı çalıştırıcının listesinde, daha önce Twente'de birlikte çalıştığı Steve McClaren, eski United antrenörü Rene Meulensteen ve Lyon'dan Peter Bosz bulunuyor.

2012-15 seneleri arasında Manchester United forması giyen Robin van Persie, 2015 yılında Fenerbahçe 'ye transfer olmuştu. Sarı-Lacivertli forma ile 87 maça çıkan Hollandalı, 36 gol ve 7 asistlik performansa imza atmıştı.



