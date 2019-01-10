Robin van Persie'den flaş Fenerbahçe açıklaması!

Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Feyenoord'un 35 yaşındaki golcüsü Robin van Persie, Hollanda basınına yaptığı açıklamalarda Fenerbahçe günlerine ilişkin gündem yaratacak bir açıklamada bulundu.

10 Ocak 2019, Perşembe 12:14 Son Güncelleme:
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Robin van Persie'den flaş Fenerbahçe açıklaması!

Sezon sonunda aktif futbolculuk yaşantısını sonlandıracak olan Feyenoord'un 35 yaşındaki golcüsü Robin van Persie, Hollanda basınına çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Takımının Marbella'da gerçekleştirdiği kampta basına konuşan 35 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız, Fenerbahçe'deki günlerine ilişkin yine çok konuşulacak şeyler söyledi.

"Feyenoord'a futboldan keyif almak için geri döndüm." diyen van Persie, "Fenerbahçe'de bu duyguyu kaybetmiştim ama Rotterdam'da tekrar geri kazandım." ifadelerini kullandı.

Van Persie, 2015 yazında Manchester United'dan geldiği Fenerbahçe'de 2,5 sezon geçirmiş ve sergilediği performansla büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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