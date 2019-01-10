Sezon sonunda aktif futbolculuk yaşantısını sonlandıracak olan Feyenoord'un 35 yaşındaki golcüsü Robin van Persie, Hollanda basınına çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Takımının Marbella'da gerçekleştirdiği kampta basına konuşan 35 yaşındaki dünyaca ünlü yıldız, Fenerbahçe'deki günlerine ilişkin yine çok konuşulacak şeyler söyledi.

"Feyenoord'a futboldan keyif almak için geri döndüm." diyen van Persie, "Fenerbahçe'de bu duyguyu kaybetmiştim ama Rotterdam'da tekrar geri kazandım." ifadelerini kullandı.

Van Persie, 2015 yazında Manchester United'dan geldiği Fenerbahçe'de 2,5 sezon geçirmiş ve sergilediği performansla büyük hayal kırıklığı yaratmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler