Bir dönem ülkemizde Fenerbahçe forması giyen ve teknik direktör Vitor Perreira ile birçok konuda sorun yaşayan Van persie, İngiltere'de Arsenal forması giydiği zaman menajer Arsene Wenger'le yaşadığı bir anısını anlattı. Arsenal'in şampiyon olamamasında savunma hattının rolünden bahseden Persie, katıldığı bir podcast'te, "O dönem kazanmayı bilen oyuncumuz çok yoktu. Wenger'e Chiellini'yi transfer etmesi konusunda adeta yalvardım. Çok güçlüydü. Onunla birkaç kez karşılaşmıştım. İnanılmaz güçlü ve istekli bir oyuncuydu. Şimdi 36 yaşında hala çok güçlü..." dedi.

Süper Lig'de 57 maçta 25 gol atan Persie, Manchester United'a transfer olduğu dönemde de Premier Lig gol kralı olmuştu. İngiliz liginde toplam 280 maça çıkan Hollandalı, 144 gole imza atmıştı.



