Dünya genelinde pek çok ülkede futbol en önemli spor branşı olarak gösteriliyor. Farklı takımlar arasında yapılan müsabakalar heyecan yaratırken milletlerin de ortak coşkusu haline geliyor. Bunun yanı sıra yapılan büyük müsabakalarda en başarılı takımlar ve en başarılı futbolcular belirleniyor. Bu başarılar ile birlikte takımlara ve futbolculara önemli maddi kaynaklar verilirken, futbol takımları da şampiyonluklar elde ediyor. Başarılı futbolcuların kendini gösterdiği bu müsabakalardaki performansları sonraki kariyerlerini de doğrudan etkiliyor. Robin Van Persie de iz bırakan eski futbolcular arasındadır.

Robin van Persie kimdir, nereli?

Robin Van Persie 6 Ağustos 1983 yılında Hollanda'nın Rotterdam şehrinde dünyaya geldi. Futbola çok küçük yaşlarda ilgi duymaya başlayan Robin Van Persie 1997- 1999 yılları arasında Excelsior takımında alt yapıda oynadı. Robin Van Persie sonrasında 1999- 2001 yılları arasında da Feyenoord takımı alt yapısında forma giydi. 1.83 metre boyunda olan başarılı santraforun asıl mevkisinin forvet olmasına rağmen sağ ve sol kanatlarda ayrıca forvet arkasında da oynayabiliyor. 2005 yılından 2017 yılına kadar Hollanda milli futbol takımında oynayan Robin Van Persie bu dönemlerde takım kaptanlığı da yapmıştır. Robin Van Persie sanatçı anne ve babanın oğludur.

Robin van Persie kaç yaşında?

Hollandalı başarılı futbolcu Robin Van Persie 6 Ağustos 1983 yılında Rotterdam şehrinde dünyaya geldi. 1997 yılından 2001 yılına kadar alt yapıda oynayan Robin Var Persie 2001 yılında profesyonel futbol kariyerine başladı. 2001- 2004 yılları arasında Feyenoord futbol takımında oynayan Robin Van Persie çıktığı 61 maçta toplam 15 gol attı. 2004- 2012 yılında Arsenal'de oynayan başarılı futbolcu 194 maçta toplam 96 gol attı. Robin Van Persie 2012- 2015 yılları arasında Manchester United takımında forma giydi. Burada 86 maça çıkan Persie toplam 48 gol attı. Hollandalı Robin Van Persie 2015- 2018 yılında Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de forma giydi.

Hollandalı başarılı futbolcu Robin Van Persie 2015- 2018 yılları arasında Süper Lig takımlarından Fenerbahçe futbol takımında forma giydi. Robin Van Persie 9 Temmuz 2015 yılında Fenerbahçe futbol takımı ile görüşmelere başladı. Persie Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda düzenlenen tören ile birlikte resmi sözleşmeyi imzaladı. Robin Van Persie 2015- 2018 yılları arasında Fenerbahçe futbol takımında forma giydi.

Fenerbahçe'ye hangi takımdan geldi?

Hollandalı başarılı santrafor Robin Van Persie 2012- 2015 yılları arasında uzun süre Manchester United futbol kulübünde top koşturdu. Dünyanın en iyi futbol takımlarından birisi olan Manchester United'da başarılı bir performans sergileyen Robin Van Persie çıktığı 86 maçta 48 gol şansı buldu. Yetenekli futbolcu Robin Van Persie 2011 yılında sözleşme imzaladığı Manchester United takımının ardından Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Robin van Persie futbolu ne zaman bıraktı?

Dünya futbol tarihinde pek çok kulüpte başarılı performanslar sergileyen Robin Van Persie başarılı bir sezonun ardından 2019 yılında futbolu bıraktı. Robin Van Persie 6 Mart 2020 tarihinde Hollanda takımlarından olan ve kendisinin de belli bir dönem top koşturduğu Feyenoord futbol takımının antrenörü olarak göreve geldi.

Robin van Persie Kişisel Yaşamı

Hollanda'da yetişen başarılı futbolcular arasında yer alan Robin Van Persie Rotterdam şehrinde sanatçı bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Annesi ve babası boşandıktan sonra babası ile birlikte yaşayan Robin Van Persie Arsenal takımına transfer olmasının ardından Londra'ya taşındı. Persie Faslı olan Bouchra ile hayatını birleştirdi. Bu evlilikten Dina adında bir kız çocuk ve Shaqueel adında bir erkek çocuk dünyaya geldi.

Robin van Persie Milli Takım Kariyeri

Hollanda'nın başarılı futbolcusu Robin Van Persie 2000 yılında Hollanda U- 17 takımında oynadı. Bu dönemde 14 maça çıkan Persie 8 gol şansı buldu. 2001 yılında Hollanda U- 19 milli takımında oynayan Robin Van Persie 11 maçta 3 gol attı. Robin Van Persie 2002- 2005 yılında Hollanda U- 21 takımında oynadı. Persie 2005- 2017 yıllarında ise Hollanda A milli takımında forma giydi.