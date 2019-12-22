Son dakika gelişmesi... Fenerbahçe’de 2015-2018 yılları arasında 2.5 sezon forma giyen Hollandalı yıldız futbolcu Robin van Persie, Ülker Stadyumu’na geldi.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maçı tribünden takip eden Robin van Persie’ye sarı lacivertli taraftarlar ilgi gösterirken, fotoğraf da çektirdiler.

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