Robin van Persie, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için Kadıköy'de
Son dakika haberi... Fenerbahçe’nin eski yıldızı Robin van Persie, Beşiktaş derbisini tribünden izledi. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen eski Hollandalı futbolcu sarı-lacivertli takıma tribünden destek oldu.
Son dakika gelişmesi... Fenerbahçe’de 2015-2018 yılları arasında 2.5 sezon forma giyen Hollandalı yıldız futbolcu Robin van Persie, Ülker Stadyumu’na geldi.
Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maçı tribünden takip eden Robin van Persie’ye sarı lacivertli taraftarlar ilgi gösterirken, fotoğraf da çektirdiler.
Bu haberi de okudularFenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Caner Erkin'e tepki