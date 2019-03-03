Robin van Persie coştu, Feyenoord rahat kazandı

Hollanda Eredivisie Ligi'nin 24. haftasında Feyenoord, De Kuip Stadı'nda konuk ettiği Emmen'i 4-0 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü.

Feyenoord'un yıldızı Robin van Persie, Emmen karşısında hat-trick yaptı ve kariyerindeki lig golü sayısını 202'ye çıkardı. Ev sahibi ekibin diğer golünü ise Steven Berghuis kaydetti.

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Hollandalı yıldız, bu sezo 19. maçta 14 gol kaydetti.

Taraftarı önünde rahat kazanan Feyenoord, puanını 46'ya çıkardı ve 3. sıradaki yerini korudu. Ateş hattında bulunan Emmen ise 23 puanla 16. sırada kaldı.