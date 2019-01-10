Roberts Stelmahers: Banvit genel olarak oyunda iyi olan taraftı

FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu 10. haftasında, Banvit, Letonya temsilcisi Ventspils’i sahasında 78-63 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Ventspils başantrenörü Roberts Stelmahers, Banvit’i galibiyetinden dolayı tebrik etti.

Türkiye’de oynamanın kolay olmayacağını beklediklerini ifade eden Stelmahers, "Burada oynamak gerçekten zor. Banvit’e karşı yeterince agresif ve sert olmaya çalıştık. Oyunu ilk yarı kontrol etmiş olsak da ikinci yarı geçiş hücumlarında çok sayı yedik. Banvit genel olarak oyunda iyi olan taraftı. Çok fazla top kaybı yapıp çok fazla hücuma izin verdik. Banvit’i tebrik ederim. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız." diye konuştu.