Bursaspor ile Fenerbahçe arasında 1-1 sona eren maç, bu sezon Sarı-Lacivertli takımda forma giyen bir forvetin gol attığı dördüncü lig karşılaşması olarak kayıtlara geçti. Roberto Soldado’dan önce Slimani Kayseri’nin, Frey de Alanya ve Trabzon’un fileleri havalandırmıştı. Ancak bu gol de Fenerbahçe taraftarının yüzünü güldürmedi. Hem de İspanyol yıldızın muhteşem röveşatasına rağmen. Soldado’nun vuruşu öylesine güzeldi ki, bu tip gollerin ustası Moussa Sow bile ‘Sowdado’ benzetmesi yaparak tweet attı. Yoğun tempoya 77 dakika dayanabilen 33 yaşındaki futbolcu, yerini Frey’e bırakırken, son dakikada Bursa’dan gelen gol, Soldado’nun mutluluğunu kursağında bıraktı.