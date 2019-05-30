Fenerbahçe’yle sözleşmesi sona eren İspanyol golcü Roberto Soldado, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takımdan ayrılacağının sinyallerini verdi. Eşyalarını toplarken çekilmiş bir fotoğrafını yayınlayan yıldız futbolcu, geleceğiyle ilgili olarak FANATİK’e çok özel açıklamalarda bulundu. 34 yaşındaki santrfor, “Fenerbahçe’ye veda etme noktasında şu an için bir şey söylememeyi tercih ediyorum” dedi.

Tecrübeli golcü, “Biliyorsunuz ki mukavelem sona erdi ve daha önce yaptığım açıklamalarda da yeni bir macera için hazırlıklı olduğumu net bir şekilde belirtmiştim” ifadelerini kullandı.

‘Bilmiyorum’ dedi ama...

Soldado, eski takımı Getafe’ye transfer olacağına yönelik iddialarla ilgili olarak, “Bu konu hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Dediğim gibi kontratım bitti ve neler olacağını hep birlikte göreceğiz” diye konuştu.

Tecrübeli oyuncu, Getafe konusunda bu sözleri söylese de İspanyol ekibinin kendisine senelik 600 bin Euro’luk teklif yaptığı öğrenildi. Soldado, Fenerbahçe’de maç başılarla birlikte yaklaşık 4 milyon Euro kazanıyordu.

Yunus Dilber