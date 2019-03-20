Roberto Soldado: Sözleşme konusunda bir iletişim olmadı

Roberto Soldado'nun açıklamaları şu şekilde:

"Önemli bir döneme giriyoruz"

Bizim için güzel bir hafta oluyor. Diğer maçlara hazırlanmak için önemli bir dönemdeyiz. Yüzde 100 hazır olmak durumundayız. Umarım Milli takımlara giden aradaşlar da hazır ve sakatlanmadan dönerler.

"Yeni sözleşme için konuşma olmadı"

Yeni sözleşmeyle ilgili herhangi bir konuşma olmadı. Benimle iletişime geçilirse ben de gerekli açıklamayı yapparım.

"Otomatik uzaması artık imkansız"

Otomatik olarak yenilenme maddesi var sözleşmemde ancak şu anda o sayıya ulaşmam imkansız ve bu yüzden o madde de geçerli olmayacak.

"Valencia'ya gidip gitmeyeceğim belli değil"

Valencia'nın bana davette bulunması çok güzel. İspanya'nın ve Avrupa'nın en büyük kulüplerinden bir tanesi. Benim oraya gidebilme durumum henüz belli değil çünkü burada antrenmanlar var. Mehmet Topal'ın bir sakatlığı var o gidecek gibi gözüküyor. Benim durumum da daha sonra belli olacak.

"Ersun hoca gelince daha iyi takım olduk"

Sezon başında bir hoca değişikliği oldu. Bir dönem bizim için çok zordu. Ersun hocanın gelmesinden sonra takım halinde daha iyi oynamaya başladık. Şu anki puanımızdan da daha fazla puan hak ettiğimizi düşünüyorum. iyi oynadığımız maçlar da oldu. Hak etmediğimiz mağlubiyetler aldık. Umarım artık istediğimiz puanları alırız.

"Onunla hayata döndüm"

Eğer sezon başında "Kalmak istiyor musun?" diye sorsaydınız cevabım "Hayır" olurdu. Şimdi ise çok daha iyi hissediyorum kendimi. Ersun hocayla yeniden hayata döndüm. Bu tür konularda aile de önemlidir. Onlar da burada mutludur. Şu an için 'Takıma nasıl katkı verebilirim' onu düşünüyorum.

Kafada çok büyük bir felsefe değişikliği olmadı. Bazı transferler de oldu ama asıl değişiklik özgüvenimizde oldu. Fiziksel olarak da rakiplerimizden daha fazla koşabildiğimizi ve mücadele edebildiğimizi gördük.