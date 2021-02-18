Roberto Soldado, İspanyol uyruklu bir santrafor oyuncusudur. İspanyanın Valencia kentinde dünyaya gelmiştir. Oyuncunun doğum tarihi ise 27 Mayıs 1985 şeklindedir. Şu anda Granada Club de Futbol takımında forma giymektedir. Bu takım, bir İspanya takımı olmakla beraber Endülüs özerk bölgesinin takımıdır. Futbolcu burada 2019 yılından beri forma terletmektedir. Roberto Soldado aynı zamanda bir milli futbolcudur. Soldado milli futbol kariyerinde yine santrafor olarak sahaya çıkmış ve ülkesini temsil etmiştir. Futbolcunun milli takım forması ile çıktığı son maç 2013 tarihinde gerçekleşmişti.

Futbolcunun boyu 1 metre 80 santim olarak kaydedilmiştir. Ayrıca Soldado’nun futbol kariyeri için danışmanlığını Toldra Consulting S.L. şirketi üstlenmiştir. Futbolcunun bir sponsoru bulunmamaktadır. Sağ ayaklı futbolcu Roberto Soldado, ülkemizde Fenerbahçe takımında forma giymiştir. Fenerbahçe’den sonra şu anki kulübü olan Granada Club de Futbol takımına gitmiştir.

Roberto Soldado nerelidir?

Roberto Soldado İspanyol vatandaşıdır. Kendisinin doğum yeri Valencia kentidir. İspanyol futbolcu, futbol kariyerine de burada başladı. Uzun süre İspanya takımları haricinde başka bir takımda forma giymedi.

Roberto Soldado kaç yaşında?

Roberto Soldado 2021 yılında 36 yaşındadır. 1985 yılında doğmuştur.

Fenerbahçe'ye hangi takımdan geldi?

Roberto Soldado ülkemize Villareal takımından transfer oldu. İlk ve son defa Fenerbahçe takımında forma giyme imkanına sahip oldu. Burada 2019-2010 sezonuna kadar kaldıktan sonra transfer edildi.

Roberto Saldado 2021 senesinde de şu anki takımıyla devam edecek. Futbolcunun Granada Club de Futbol ile 30 Haziran 2021 tarihine kadar sözleşmesi devam etmekte.

Roberto Soldado'nun maaşı ne kadardır?

Roberto Saldado’nun Granada Club de Futbol takımındaki yıllık maaşı 2020 yılında 416.000 Euro şeklindeydi. Bu maaşın 2021 yılında hangi miktara yükseleceği veya ineceği ise henüz belli olmamıştır.

Roberto Soldado kariyeri boyunca pek çok farklı takımla beraber sahalara indi. Soldado, futbol kariyerine 2002-2003 sezonunda Real Madrid ile başladı. Daha önce bu takımın alt yapı takımında da forma giymişti.

Roberto Soldado iki farklı alt yapı takımında forma giydi. Bunlar Don Bosco ve Real Madrid idi. Don Bosco’daki zamanı hakkında fazla bilgi yer almıyor.

Real Madrid Alt Yapı (2000 ve 2002 yılları arasında)

Futbolcu burada iki sene boyunca alt yapı forması giydi. Yetenekleri ile öne çıktı ve U-15 takımına alındı. Profesyonel kariyeri başlayana kadar İspanya U- 15 ve U – 17 takımlarında forma giydi.

Roberto Soldado’nun Profesyonel Futbol Kariyeri Nasıldı?

Soldado profesyonel kariyerine İspanya’da adım attı. Kariyeri boyunca genellikle İspanyol takımları ile oynamaya devam etti. Sadece bir adet kiralık olarak gönderildiği takım bulunuyor.

Real Madrid B (2002 ve 2006 yılları arasında): Bu takımla beraber 120 adet maça çıktı. Toplamda 63 gol attı ve takımına puan kazandır. Dört senenin sonunda Real Madrid’e transfer oldu. Real Madrid (2005 ve 2008 yılları arası): Real Madrid ile üç sene boyunca forma giydi. Toplam 16 maçta sahaya inme fırsatı yakaladı. Bu maçlardan 2 adet gol atarak geri döndü. Getafe (2008 ve 2010 yıllarında): Bu takımla beraber 60 maça çıktı ve 29 gol attı.

Valencia (2010 – 2013 arasında): 2010 yılında memleketinin takımı olan Valencia’ya gitti. Burada tam 101 maça çıktı. 59 adet gol kaydetmeyi başardı. Tottenham Hotspur (2013 ve 2006 yılları arasında): Tottenham ile 33 adet maçta boy gösterdi. Bu maçlarda 6 adet gol atmayı başardı. Villarreal Club de Futbol (2015 ve 2017): Bu takımla beraber 38 maçta 9 gol attı. Fenerbahçe (2017 ve 2019): 47 maçta 15 gol atarak takımına puan kazandırdı. Granada (2019 – devam): 33 maçta 7 gol kaydetti.

Kiralık: Osasuna (2006-2007): 30 maçta 11 adet gol attı.

Roberto Soldado’nun Milli Takım Kariyeri Nasıl Geçmiştir?

Soldado, 2007 ve 2013 yılları arasında İspanya Milli Takımı ile forma giydi. Burada 12 maça çıkmayı başardı. 7 adet golü bulunuyor.