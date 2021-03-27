Roberto Mancini İtalya Milli Takımı ile tarih yazıyor

2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde C Grubu’nda mücadele eden ve aynı zamanda EURO 2020 finallerinde rakibimiz olacak İtalya, grubunda Kuzey İrlanda’yı Domenico Berardi ve Ciro Immobile’nin golleriyle 2-0 mağlup etti. Bir dönem Galatasaray’ı da çalıştıran Roberto Mancini, ülkesiyle iç sahadaki yenilmezlik unvanını 15’e çıkarttı. İtalya Milli Takımı’nda Enzo Bearzot ve Marcello Lippi’den sonra böyle bir seri yakalayan üçüncü teknik adam olan Mancini, 26 maçta 17 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. 2018 Mayıs ayında Gök Mavililer’in hocalık koltuğuna oturan tecrübeli çalıştırıcı, toplamda ise 23 maçtır yenilgi yüzü görmüyor. Mancini, 2 maç daha kaybetmezse, Lippi’den (2006) sonra Milli Takım’da bu seriyi yakalayan ikinci isim unvanını elde edecek.



