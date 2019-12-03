Roberto Mancini: Grubumuz kolay değil!

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) finallerinde Türkiye, Galler ve İsviçre ile birlikte yer aldıkları A Grubu’ndaki rakipleriyle ilgili konuştu, grubun kolay olmadığını vurguladı. Ülkesinde yayın yapan Radio 1’de sabah programına katılan Mancini, “Grubumuzun öyle gösterildiği gibi kolay bir grup olduğunu düşünmüyorum. Bununla birlikte biraz iyimser olabiliriz. Neticede iyi bir performans sergileyerek buraya geliyoruz. Grubumuzdaki 3 takımın da kaybedecek bir şeyi yok. Bize karşı alacakları yenilgileri normal değerlendirebilirler” yorumunu yaptı.

‘Sahada belli olacak’

“Üç takım da iyi ve genç oyunculardan kurulu” diyen tecrübeli teknik adam, “Türkiye, kendi grubunda Fransa’dan 4 puan aldı. İsviçre, rahatsız edici, çünkü bizi iyi tanıyorlar. Premier Lig’de oynayan oyuncularıyla Galler de sürpriz yapabilir. Her şey sahada belli olacak” dedi. Bu arada Gök Mavililer, 27 Mart 2020’de İngiltere, 4 gün sonra da Almanya ile deplasmanda iki hazırlık maçına çıkacak.