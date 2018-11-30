2010 yılında Stuttgart'tan Beşiktaş'a transfer olan ve siyah-beyazlı ekipte üç sezon forma giyen Roberto Hilbert, Goal Türkiye'den Süleyman Tetik'e konuştu.

Kariyerini 2. Bundesliga ekiplerinden Greuther Fürth'te sürdüren Hilbert, Beşiktaş'ın Sarpsborg deplasmanındaki muhteşem geri dönüşüyle ilgili olarak, ''Bu inanılmaz bir başarı. Takım harika bir mücadele sergiledi'' ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'TAN AYRILDIĞIM İÇİN PİŞMANIM DİYEBİLİRİM"

Beşiktaş'ta geçirdiği yıllarla ilgili konuşan Hilbert, o dönem harika bir takıma sahip olduklarını belirtirken takımdan ayrılık süreci hakkında da konuştu.

"Beşiktaş'ta harika zaman geçirdim ve benim için muhteşem bir tecrübeydi. Bundan dolayı ayrıldığım için bir şekilde pişmanım diyebilirim. Ama böyle şeyler olabilir. Kimbilir, belki de bir gün geri dönerim! O dönem ayrılık nedenimle ilgili birçok dedikodu çıktı. Ama ben, sorunların ne olduğuna yönelik konuşan bir kişi değilim. İşle alakalı bur şeylerin olması normal."

"BEŞİKTAŞ TARAFTARININ ÖNÜNDE OYNADIĞIM İÇİN GURURLUYUM"

Beşiktaş'ta oynadığı dönemde siyah-beyazlı taraftarların gönlünde taht kuran Hilbert, "Beşiktaş'ı ve Beşiktaş taraftarını çok seviyorum. Böyle bir kulüpte ve böyle bir taraftarın önünde oynadığım için gurur duyuyorum. Beşiktaş taraftarından son derece saygı görmek büyük bir onur'' dedi. Hilbert, gelecekte şartların uygun olması durumunda Beşiktaş'ta görev yapmaktan da mutlu olacağını ifade etti.

"QUARESMA'YLA İYİ BİR UYUMUMUZ VARDI"

Beşiktaş'a sağ kanat olarak transfer olan ancak zamanla sağ beke evrilen Hilbert, aynı kanatta beraber oynadığı Ricardo Quaresma için de övgü dolu sözler kullandı.

"Ricardo'nun nasıl oynadığını biliyordum. Bu nedenle iyi bir uyumumuz olduğunu düşünüyorum. Onunla oynarken hiç zorlanmadım. 15 yılı aşkın bir kariyerim var ve birçok kaliteli kanat futbolcusuyla hem karşılaştım, hem de beraber oynadım. Aralarındaki en iyilerden biri benim takım arkadaşımdı; Quaresma!"

"GÜVEN YALÇIN ÇOK YETENEKLİ BİR FUTBOLCU"

Beşiktaş'tan sonra Leverkusen'e giden ve dört sezon boyunca kırmızı-siyahlılar için forma giyen Hilbert, sezon başında Beşiktaş'ın Leverkusen'den transfer ettiği gurbetçi golcü Güven Yalçın'ı değerlendirdi. Güven'le beraber zaman zaman çalıştığını dile getiren Hilbert, ''Bazen bizimle antrenmanlara çıkıyordu ve kamplarda bizimle beraber oluyordu. Güven çok yetenekli bir futbolcu. Eğer sıkı çalışırsa iyi bir geleceğe sahip olacağını düşünüyorum'' dedi.

''İNÖNÜ'DEKİ FENERBAHÇE DERBİSİNİ UNUTAMIYORUM"

Hafta sonu oynanacak olan Galatasaray derbisini değerlendiren Alman futbolcu, zor bir karşılaşma olacağını belirtti. Beşiktaş'ı favori olarak gören Hilbert, ''Çok zor bir maç olacak. İki taraf da kaliteli oyunculara sahip. Ama ben Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum'' dedi.

Türkiye'de oynadığı derbilerin unutulmaz olduğunu niteleyen oyuncu, ''Tüm derbiler fazlasıyla etkileyiciydi. Ama en özeli, İnönü'de Fenerbahçe'ye karşı oynadığımız son derbiydi.'' dedi.

Beşiktaş, İnönü'deki son derbide Fenerbahçe'yi Olcay Şahan'ın duraklamada attığı golle 3-2 mağlup etmişti.

"MARİO GOMEZ'LE AYRILIĞI HAKKINDA KONUŞTUM"

Beşiktaş'ta bir sezon forma giydikten sonra ülkesine dönen Mario Gomez'le ilgili de konuşan Hilbert, Stuttgart'tan eski takım arkadaşı olan golcü oyuncuyla ayrılığı hakkında konuştuğunu ifade ederken ser verip sır vermedi.

"Mario halen çok yakın arkadaşım. Elbette Türkiye'de geçirdiği zaman ve ayrılığıyla ilgili onunla konuştum. Ama bunu söyleyemem, sır"

Beşiktaş'ta beraber oynadığı en iyi üç oyuncuyu Guti, Manuel Fernandes ve Fabian Ernst olarak belirten Hilbert, siyah-beyazlı ekipten ayrıldıktan sonra Türkiye'den başka takımlardan teklif aldığını da itiraf etti.