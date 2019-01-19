Stuttgart'tan geldiği Beşiktaş'ta üç sezon boyunca forma giyen, şu anda ise Greuther Fürth kulübünün 23 yaş altı takımında görev yapan Roberto Hilber'ten flaş açıklamalar geldi.

Ülkesi Almanya'da yayım yapan Fussball.de adlı haber portalına özel bir röportaj veren Siyah Beyazlılar'ın eski sağ beki, Türkiye günleriyle ilgili bir soruya şu şekilde yanıt verdi:

"İstanbul'da üç yıl boyunca harika bir taraftar grubunun önünde oynadım. Kariyerimi tek bir takımla özdeşleştirmem benim adıma zor.

Genel olarak çok iyi bir kariyere sahip olduğumu söyleyebilirim. Bununla da gurur duyuyorum."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler