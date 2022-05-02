Ukrayna ekiplerinden Shakhtar Donetsk teknik direktörü Roberto De Zerbi, görevinden ayrılıyor. Ukrayna’daki futbol liglerinin durdurulmasının ardından ‘Barış Turu’ kapsamında yurt dışında maçlar oynamaya başlayan Shakhtar Donetsk'te İtalyan teknik adam, Hajduk karşılaşmasının ardından takımına veda etti.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan De Zerbi, "Duygusal bir gün, çok üzücü. Çünkü bu benim Shakhtar antrenörü olarak son günüm olabilir. Herkesle, oyuncularla ve kulüp yönetimiyle görüştüm. Şampiyona gerçekleştirilirse burada kalmak isterim ama tam tersi olursa ve lig düzenlenemezse normal bir hayata başlamak ve üzerinde çalışmak isterim. Şu anda büyük bir sorunumuz var. Çünkü ligler artık bitiyor ve yeni sezon başlamak üzere. Kalmak konusunda beni en çok endişelendiren zaman." sözlerini dile getirdi.

Ukrayna halkına destek

Ukrayna halkına destek mesajı da yollayan De Zerbi, "Bu zor anda, Ukrayna ve tüm Ukraynalılarla birlikteyim. Çünkü onurlu, cesur ve gururlu iyi insanlarla birlikte olmayı seviyorum. Ukrayna halkı bana çok şey öğretti. Antrenör ekibim ve ben şimdi ayrılıyoruz, ancak Ukrayna sayesinde daha iyi insanlar olduğumuzu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Shakhtar'ın geleceği

'Shakhtar'ın geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz?' Sorusuna Roberto De Zerbi, "Shakhtar, Bay Akhmetov'un başkanları olduğu için çok şanslı. Futbola ve takıma tutkusu olduğu sürece, Shakhtar'ın başkanı olmaya devam ettiği sürece kulüp için çok daha fazlasını yapacak ve onu ancak savaş durdurabilir." sözleri ile cevap verdi.



