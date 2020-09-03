Roberto Bautista Agut ve Karen Khachanov üçüncü tura yükseldi

ABD’nin New York kentinde düzenlenen grand slam turnuvasının 4. gününde ikinci tur karşılaşmalarına devam edildi. Tek erkeklerde 8 numaralı seribaşı Roberto Bautista Agut ve 11 numaralı seribaşı Karen Khachanov üçüncü tura kaldı.

İspanyol Bautista Agut, Sırp Miomir Kecmanovic’e karşı 2 saat 38 dakikada tamamlanan mücadelede 6-3, 3-6, 6-3 ve 6-4’lük setlerle 3-1 galip geldi.

Rus raket Khachanov ise vatandaşı Andrey Kuznetsov’u bir saat 50 dakika süren karşılaşmada 6-3, 6-4 ve 6-1 sona eren setlerle 3-0 yendi.

AA