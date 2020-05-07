Robert Prosinecki: İnsan hayatı her şeyden önemli.

Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in yaptığı açıklamaları değerlendirdi. Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki'nin açıklamaları şu şekilde:

"Pazartesi günü itibariyle çalışmalara başladık. Futbol temasa dayanan bir oyun. Topun peşinde koşuyorsunuz ancak temas bunun içinde var. Topu kapmak için rakibe temas ediyorsunuz. Alınan bu kararın tamamen yanlış olduğunu söyleyemem daha önümüzde 1 ay var. Umarım bu süre içerisinde işler düzelir. Umarım kimseye bir şey olmaz. 1 aydan daha fazla bir süre var. Burada sadece Türkiye'den bahsetmiyorum. Futbol oynanmalı. Futbol çok önemli ancak insan hayatı her şeyden önemli."