Robert Prosinecki: Final demek yetmez, belki daha da ötesi

19 puanla ligin dibinde yer alan Kayserispor, yarın Yeni Malatyaspor’u konuk edecek. Kasımpaşa deplasmanında geçen hafta kötü bir yenilgi aldıklarını belirten teknik direktör Robert Prosinecki, bu haftaki karşılaşmanın önemine dikkat çekti.

Tecrübeli hoca, “Özgüvenimiz biraz kırılsa da ben bu takıma güveniyorum. İşimiz zor ancak imkansız değil. Kalan maçlar için final demek yetmez. Belki daha da ötesi. Kayserispor olarak sonuna kadar savaşacağız. Yönetim sürekli yanımızda. Herkes elinden geleni yapacak” ifadelerini kullandı.