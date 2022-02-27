Ukrayna'nın Rusya'ya müdahalesi sonrası futbol dünyasından tepkiler yükselmeye devam ediyor. Bayern Münih'in yıldız golcüsü Robert Lewandowski, Polonya'nın FIFA Dünya Kupası play-off'larında Rusya ile karşılaşmayı reddetme kararı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yayınladı.

Polonyalı golcü paylaşımında Polonya Futbol Federasyonu'nun doğru kararı verdiği belirterek, "Bu doğru karar! Ukrayna'da silahlı saldırganlığın devam ettiği bir durumda Rus Milli Takımı ile maç oynamayı hayal bile edemiyorum. Rus futbolcular ve taraftarlar bundan sorumlu değil ama hiçbir şey olmuyormuş gibi davranamayız." ifadelerini kullandı.

Polonya'nın kararı

Ukrayna'ya gerçekleştirilen müdahale sonrası Polonya Futbol Federasyonu Başkanı Cezary Kulesza, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Turu'ndaki rakipleri Rusya ile karşılaşmayı reddettiklerini açıklamış ve şu sözleri dile getirmişti:

"Daha fazla söze gerek yok. Artık harekete geçme zamanı. Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya yönelik artan saldırganlığı nedeniyle Polonya Millî Takımı, Rusya'ya karşı Play-Off maçı oynamayı düşünmüyor. Doğru olan karar bu. İsveç ve Çekya federasyınları ile FIFA'ya ortak bir pozisyon sunmak için görüşme halindeyiz"

Lewandowski'nin paylaşımı şu şekilde: