Alman devi Bayern Münih’in golcüsü Robert Lewandowski, 2018 yılında Real Madrid’in kendisine sunduğu teklif hakkında konuştu.

O dönemde Eflatun-Beyazlı ekibin Cristiano Ronaldo’nun yerini doldurmaya çalıştığını söyleyen Polonyalı yıldız, “Çok fazla spekülasyon ortaya atıldı. Real Madrid harika bir kulüp ama Bayern’de kalmayı tercih ettim. Bundan da pişman değilim. Burada bir aile gibiyiz. Münih’te çok mutluyum. Kendimi tamamen buraya ait hissediyorum. Bütün kulübün de arkamda olduğunu biliyorum” ifadelerini kullandı.