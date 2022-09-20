Uzun yıllar formasını giydiği Bayern Münih'ten ayrılarak Barcelona'ya transfer olan yıldız golcü Robert Lewandowski, Ballon d'Or ödülünü kazanma ihtimali hakkında açıklamalarda bulundu.

Marca'da yer alan habere göre Barcelona formasıyla ödülü kazanabileceğine inanan Polonyalı golcü, "Barcelona, ​​en çok oyuncunun Ballon d'Or kazandığı takım. Bence Ballon d'Or'a giden yol Barcelona'da, Bayern Münih'de olduğundan daha kısa." sözlerini dile getirdi.

2021'de Messi'ye kaptırdı

2021 yılında Ballon d'Or ödülünün en büyük adayları arasında gösterilen Polonyalı golcü, Lionel Messi'nin gerisinde kalmıştı. Lewandowski'nin ödülü kazanamaması futbol dünyasında tartışmaları beraberinde getirmişti.

Sezona fırtına gibi başladı

Bayern Münih'teki performansını Barcelona'da da sürdüren 34 yaşındaki golcü futbolcu sezona adeta fırtına gibi bir başlangıç yaptı. Katalan ekibiyle şu ana kadar 8 maça çıkan Lewandowski 11 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.



