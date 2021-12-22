Alman basınından Bild'e röportaj veren Bayern Münih'in yıldız golcüsü Robert Lewandowski, Ballon d'Or ödül töreninde yaşananlardan, Messi-Ronaldo rekabetine kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İşte Lewandowski'nin röportajından öne çıkanlar...

Ballon d'Or'da Messi ve Mbappe ile birlikteydin, neler konuştunuz?

İspanyolcam pek iyi olmadığı için Leo ile sadece birkaç kelime konuşabildim. Ama Kylian yanında oturuyordu: Onunla İngilizce konuşabildim, sonra Leo için o da tercüme etti. Gerçekten harika bir akşamdı. Leo Messi'nin sahnede benim yönümdeki sözleri beni etkiledi. Bunlar boş sözler değildi, kariyerimde harika bir andı.

Dünyanın en iyi futbolcularından biri olan Kylian Mbappe tercümanın mıydı?

Evet, öyle diyebilirsin. Ama bazı şeyleri de doğrudan anladım: Futbolun dili evrenseldir.

Gerd Müller'in 365 gol rekorunu kıracak olman gerçekçi bir hedef mi?

Böyle bir karakter, böyle bir oyuncu ile aynı kategoride anılmak benim için büyük bir onur. Ama kırılamayacak rekorlar var. Gerd Müller'in adı her zaman benimkinin üzerinde yer alacak.

Sence tüm zamanların en iyi üç forveti kim?

Çok iyi bir soru. Messi mi diyorsun? Ya da Ronaldo... İkisi de klasik forvet değil. Karim Benzema yıllardır bu seviyelerde. Veya Salah, Agüero, Harry Kane. Thierry Henry var, Brezilya'dan Ronaldo, Gerd Müller'den bahsetmiştik. Umarım bu listede benim de ismim geçer.

Messi gelmiş geçmiş en iyi oyuncu mu?

Profesyonel futbol oynadığımdan beri, Messi ve Ronaldo zirvedeydi. İkisi arasında hep bir rekabet vardı. Asıl soru senin hangi tür oyuncuyu sevdiğinle alakalı.

Peki senin cevabın nedir?

Bu zor. Cristiano Ronaldo'nun sıkı çalışmasına saygı duyuyorum. Messi için ise her şey kolay görünüyor. Cristiano'nun başarısı için daha çok çalışması gerektiğini düşünüyorum.

Kariyerindeki en iyi golün hangisiydi?

Bence Wolfsburg'a karşı 9 dakikada attığım 5 gol en iyileriydi.

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