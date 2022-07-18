Barcelona'nın uzun uğraşlar sonucu Bayern Münih'ten kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Robert Lewandowski, Katalan ekibine transferi ve teknik direktör Xavi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sport'ta yer alan habere göre mutluluğunu dile getiren Polonyalı golcü, "Barça'nın tekrar zirveye çıkmasına ve mümkün olduğunca çok şampiyonluk kazanmasına yardımcı olmak için buradayım. Barça'da olduğum için çok mutluyum. Son günler uzun oldu ama sonunda anlaşma gerçekleşti. Kariyerimde bu yeni meydan okumayla yüzleşmeye hazırım. Ben maçları ve kupaları kazanmayı seven bir adamım. Umarım sezon bu anlamda iyi başlar ve biter. Her zaman LaLiga'da harika bir kulüpte oynamak istemişimdir ve bu benim için harika bir fırsat. Aynı zamanda özel hayatım için de bir meydan okuma." dedi.

Xavi sözleri

Teknik direktör Xavi hakkında da görüşlerini aktaran Lewandowski, "Xavi'nin fikirlerinin benimkilerle uyuştuğunu gördüm. Karar vermek kolay oldu. Oynamak ve şampiyonluklar kazanmak istiyorum ve Xavi ile bunun mümkün olacağını biliyorum. Barça'yı nasıl yöneteceğini çok iyi biliyor. Harika bir oyuncuydu ve şimdi harika bir antrenör. Harika bir geleceği var ve bunun bir parçası olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Barcelona, 2014'ten bu yana Bayern Münih forması giyen ve takımdan ayrılmak istediğini belirten Robert Lewandowski için uzun süredir devredeydi. Katalan ekibi, geçtiğimiz günlerde ise yıldız futbolcunun transferi için prensip anlaşmasına varıldığını duyurmuştu.

33 yaşındaki forvet 8 senelik Bayern Münih kariyerinde 375 resmi maça çıkarken, 344 gol, 72 asistlik harika bir performans sergiledi.



