Almanya Bundesliga'da Bayern Münih forması giyen yıldız golcü Robert Lewandowski, Barcelona'ya transfer olacağına yönelik iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.

Formula 1'de sezonun 7. yarışını izlemek için Monaco'da bulunan Polonyalı futbolcu, Sky Sports Almanya'ya verdiği demeçlerinde konunun yakın zamanda netlik kazanacağını belirterek, "Bilgi verme zamanı gelecek. Yakında daha fazlasını söylemek mümkün olacak." sözlerini dile getirdi.

"Bayern için oynayacağımı söylemek zor"

Gelecek sezon Barcelona'ya gidip gitmeyeceği ile ilgili ise Lewandowski, "Birkaç faktöre bağlı. Durumumun açık olduğunu ve bunun hakkında konuşmanın faydasız olduğunu düşünüyorum. Gelecek sezon Bayern için oynayacağımı söylemek zor." dedi.

Bayern Münih bırakmak istemiyor

Takımdan ayrılmak isteyen Lewandowski'nin Bayern Münih ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunurken, Alman kulübü yetkilileri geçtiğimiz günlerde Polonyalı futbolcuyu bırakmak istemediklerini ve sözleşmesini tamamlayacağını dile getirmişlerdi.

Bu sezon 46 maçta forma giyen 33 yaşındaki golcü yıldız, bu maçlarda 50 kez fileleri havalandırırken 7 asist yaptı.



