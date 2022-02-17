Robert Lewandowski beklentilerin altında kaldı

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi son 16 turunda mücadele eden Salzburg ilk maçında güçlü rakibi ile 1-1 berabere kalarak tur umutlarını ikinci maça taşıdı.

Salzburg'da Junior Chikwubuike'nin 8 dakikada attığı gole Kingsley Coman 90. dakikada cevap verdi.

Lewandowski 2018 Beşiktaş maçından sonra karşılaşmada varlık gösteremeyen ve ceza sahasında sadece bir kez topla buluşurken, Şampiyonlar Ligi'nde en az yedi dakika süre aldığı maçlarda en düşük sayıda kaldığı iki karşılaşmadan birini oynadı.