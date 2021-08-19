Bayern Münih'te Robert Lewandowski ile ilgili beklenmedik bir gelişme yaşandı.

İngiliz basınından TheSun'da yer alan habere göre 32 yaşındaki yıldız futbolcu, Bavyera ekibinden ayrılmayı düşünüyor. Polonyalı golcünün 35 yaşına gelmeden bir başka takımla sözleşme imzalamak istediği iddia edildi. Haberde Bayern Münih'in olası bir transferde Lewandowski için 100 milyon sterlin talep edeceği belirtildi.





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Müller'in rekorunu kırdı

Bavyera ekibiyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Robert Lewandowski, adeta takımının gol yükünü çekiyor. Lewandowski geçtiğimiz sezon ligde 41 gol atarak Gerd Müller'in rekorunu kırmıştı. Borussia Dortmund'la geçtiğimiz gün oynanan ve 3-1 kazanılan Almanya Süper Kupa maçında attığı 2 golle galibiyetin de mimarı oldu.