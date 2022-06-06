Alman devi Bayern Münih'te forma giyen yıldız futbolcu Robert Lewandowski, takımdan ayrılmak istediğini bir kez daha dile getirirken, Barcelona'ya transfer olacağına yönelik iddialar hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Polonya basınından Onet Sport'a konuşan yıldız golcü Barcelona dışında hiçbir teklifi dikkate almadığını belirterek Bayern Münih'ten ayrılmak isteğini şu sözlerle yineledi: "Barcelona'dan başka hiçbir teklif tarafımdan dikkate alınmadı. Bayern Münih'ten ayrılmak istiyorum, bu çok açık. Çünkü hayatımda daha fazla duygu istiyorum. Beni sonuna kadar dinlemek istemediler. İçimde bir şeyler sona erdi. Ve bunu atlatmak imkansız Profesyonel olmak isteseniz bile, bunu telafi edemezsiniz."

"Sadakat ve saygı benim için işten daha önemli"

İki taraf için de uygun bir çözüm yolu bulunması gerektiğini belirten Polonyalı futbolcu, "Bunca yıldır kulüpteyseniz, her zaman hazırdınız, elinizden gelenin en iyisini yaptığınız sakatlıklara ve acılara rağmen hazırdınız, bence her iki taraf için de iyi bir çözüm bulmak en iyisi olacak. Tek taraflı bir karar aramamak mantıklı değil. Bu saatten sonra olmaz. Sadece Bayern'den ayrılmak istiyorum. Sadakat ve saygı benim için işten daha önemli" dedi.

Bayern'e tepki

Bayern Münih'in kendisini takımdan göndermek istememesi hakkında ise Lewandowski, "Ne tür bir oyuncu başına böyle bir şey gelebileceğini bile bile Bayern'e gelmek ister? O zaman sadakat ve saygı nerede? Her zaman hazırdım, burada sekiz güzel yıl geçirdim, pek çok harika insanla tanıştım ve kafamda böyle kalmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Bayern Münih ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lewandowski, bu sezon 46 maçta 50 kez fileleri havalandırırken 7 asist yapmayı başardı.



