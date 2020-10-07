Beşiktaş'ın transfer döneminin son gününde İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City’den kiraladığı Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal, önceki gün sözleşmeye imza atmıştı. Beşiktaş’a katılmasının ardından yaptığı açıklamada, “Bir takım için iyi bir kadroya sahip olmak önemlidir. Bireysel yeteneği fazla olan futbolcular, size maç kazandırabilir. Aynı şekilde sizin için savaşırlar. Ama en önemlisi taraftarlardır. Beşiktaş ailesinin bir parçası olduğum için çok mutluyum” ifadelerini kullanan 28 yaşındaki oyuncu, yeni takımıyla çalışmalara bugün başlayacak. Tecrübeli oyuncuyla ilgili olarak İngiliz The Athletic sitesinin Leicester City yazarı Rob Tanner, FANATİK’e açıklamalarda bulundu. İşte o sözler;

‘Atletik olarak gelişim gösterdi’

“Riyad Mahrez, 2018 yılında Leicester City’den Manchester City’ye transfer olduktan sonra kulüp, Cezayir Milli Takımı’ndan arkadaşı Rachid Ghezzal’ı Lyon’dan takıma kazandırdı. 2018-19 sezonunda takımla 23 maça çıkıp 3 gollük performans ortaya koydu. Mahrez gibi bir dünya yıldızının seviyesinde olmadığı açıktı. Yetenekli bir futbolcu olduğu net. Leicester’daki gol sayısı az olsa da kritik anlarda ön plana çıkan bir oyuncuydu. Premier Lig’de başarılı olabilmeniz için atletik bir oyuncu olmanız şart. Ghezzal’in bu konuda sıkıntıları vardı. Sonrasında bu konuda gelişim gösterdi.”

‘Yeni bir çıkış yapabilir’

“Büyük bir yeteneğe sahip ama açıkçası bunu Leicester’da tam olarak sahaya yansıtamadı. Ardından geçen sezonu kiralık olarak Fiorentina’da geçirdi. Son 3 sezonda üst üste; Fransa, İngiltere ve İtalya gibi önemli liglerde oynadı. Tecrübesiyle Beşiktaş’ta başarılı olacağına inanıyorum. Türkiye’de yeni bir çıkışa imza atabilir.”

Gökmen Özcan