RKC Waalwijk ligde son 20 maçını kazanamadı

Sparta Rotterdam ligin 18. haftasında deplasmanda 20 maçtır kazanamayan RKC Waalwijk'i konuk edecek.

İki takım arasında oynanan önceki maçlarda maç başına ortalama 2.79 gol atıldı. Maçlar yüzde 50 oranında KG VAR sonucuyla bitti. Bu sezon Eredivisie performanslarına bakarsak Sparta Rotterdam evinde maç başına 0.78 puan alırken RKC Waalwijk deplasmanda 0.63 maç başı puan ortalamasıyla oynadı.

Ev sahibi takım ligde oynadığı son 5 maçta galibiyet alamazken bu sene evinde oynadığı son 10 maçından sadece 1 galibiyet aldı.

RKC Waalwijk, NEC Nijmegen galibiyetinden sonra ligde son iki maçını kaybetti. Son 7 maçında 4 mağlubiyet 2 beraberlik ile ayrıldığını düşündüğümüzde bu maçta galibiyet ile ayrılmaları pek olası görünmüyor.

Oran Analizi

RKC Waalwijk için ikinci yarı galibiyetine 3.75 oran verildiği toplam 3 maçta hiç kazanamadı.