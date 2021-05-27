Rizespor’un başkanı Hasan Kartal futboldan çekiliyor!

Sezonu 48 puanla 13. sırada tamamlayan Çaykur Rizespor’da Başkan Hasan Kartal, flaş açıklamalarda bulundu. Başkan Kartal, “İlk aşamada kendi yönetim kurulumla görüşmek kaydıyla futbolun tamamından çıkacağım. Etimesgut’tan da ayrılacağım, Amatör Spor Kulüpleri’nden de ayrılacağım, Rizespor’un başkanlığından da ayrılacağım. Niyetim böyle. Tahminen 5-6 milyon Euro harcamışımdır Türk futboluna” diye konuştu.

‘Oğlum Gençlerbirliği’ne başkan olabilir’

Gençlerbirliği’nin durumuna da üzüldüğünü vurgulayan Hasan Kartal, “Gençlerbirliği benim sevdiğim bir kulüptür. Rahmetli İlhan Cavcav ağabeyi çok severdim. Ama neticede yapamadılar, Gençlerbirliği bu konuma düşmemeliydi. Benim oğlum istifa etti. Oğlum başkan olsun isterim. Murat bizim rahmetlinin oğlu, inşallah toparlar ve yeniden Süper Lig’e çıkarır” dedi.