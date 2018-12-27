Süper Lig’de ilk yarıyı ligin dibinde tamamlayan Çaykur Rizespor transfer dönemini en hareketli geçirecek takımların başında geliyor. Birçok mevkiye takviye yapmayı planlayan Yeşil- Mavililer’in hedefinde öncelikli olarak 3 isim var. Akhisarspor’da kadro dışı durumda olan forvet Seleznov için bir görüşme gerçekleştiren Rize, Fenerbahçe’de de uzun süredir takımdan ayrı çalışan Aatif’a da kanca attı. Yönetimin, Faslı yıldıza talip olduklarını Başkan Ali Koç’a bildirdiklerini öğrenildi. Aatif’ın öneriye sıcak bakması durumunda Rizespor bu transferi de gerçekleştirecek.

Ahmet’le temas sürüyor

Çaykur Rizespor’un takıma kazandırmak istediği bir diğer önemli isim ise Galatasaray’da yeterince şans bulamayan Ahmet Çalık... 24 yaşındaki stoper için Aslan’ın kapısını çalan Karadeniz temsilcisinin ilk olarak olumsuz yanıt aldığı, fakat görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.

‘Seleznov’un bonservisi var’

Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, Seleznov transferiyle ilgili olarak son durumu FANATİK’e anlattı. Oyuncuyu takıma kazandırmayı istediklerini ifade eden Bal, “Akhisarspor’un durumunu netleştirmeden görüşmeyeceğimizi, bunun etik olmadığını söylemiştik. Önce kulübüyle bir görüşme yaptık. Akhisar’ın Seleznov için istediği bir bonservis bedeli var. Bununla iligli görüşmelerimiz devam edecek” açıklamasını yaptı.

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