Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü İsmail Kartal oldu. Okan Buruk'un bir gün önce ayrılığı duyurmasının ardından Karadeniz ekibi İsmail Kartal ile anlaştı.

Kulüp başkanı Hasan Kartal'ın, bir süredir kulüp profesyonellerinden bile gizli yürüttüğü görüşmelerde İsmail Kartal'ı ikna ettiği ifade edildi.

Kartal'la İstanbul'da anlaşma sağlayan Rizespor başkanının sonrasında yönetime bilgi verdiği bildirildi.

İsmail Kartal bilindiği üzere Ankaragücü'nü geçen sezon başında Süper Lig'e çıkarmış, sonrasında ise mali krizleri dile getirdiği için Başkent ekibinin yönetimi tarafından görevinden alınmıştı.



